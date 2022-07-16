"Бавария" объявила о достижении договоренности по переходу нападающего Роберта Левандовски в испанскую "Барселону", сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.

Условия трансфера 33-летнего польского форварда все еще обсуждаются.



"Мы согласились отпустить Роберта Левандовски. У нас есть устная договоренность с "Барселоной". Мы благодарны Роберту, но великие игроки и раньше покидали "Баварию", и после этого мир клуба не рушился.

Наоборот, наш путь продолжался с еще большим успехом", - цитирует генерального директора "Баварии" Оливер Кан "Р-Спорт".

В субботу Левандовски провел последнюю тренировку с "Баварией", а в воскресенье отправится в Барселону, чтобы присоединиться к испанскому клубу в турне по США.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт