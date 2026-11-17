Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в Ла Лиге, передают Vesti.kz.

"Малага" рассматривает кандидатуру Рамоса

По информации El Nacional, интерес к 40-летнему футболисту проявляет "Малага". Клуб намерен укрепить оборону и рассчитывает, что опыт Рамоса поможет не только улучшить игру команды в защите, но и усилить её лидерские качества. Испанец готов рассмотреть предложение с относительно невысокой зарплатой, а переход может состояться в зимнее трансферное окно.

После ухода из мексиканского "Монтеррея" защитник остаётся без клуба, однако завершать профессиональную карьеру не собирается. Рамос продолжает ежедневно тренироваться и рассчитывает вернуться на высокий уровень.

Серхио Рамос Фото: Depositphotos/vldv

"Малага" после 12 туров занимает последнее место в чемпионате Испании, имея в активе пять очков. Одной из главных проблем команды считаются ошибки в обороне.

Рамос — легенда "Реала" и сборной Испании

Наибольшую известность Рамос получил благодаря выступлениям за мадридский "Реал", цвета которого защищал с 2005 по 2021 год. В составе "сливочных" он пять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В составе сборной Испании защитник дважды завоёвывал золото чемпионата Европы — в 2008 и 2012 годах, а также стал чемпионом мира в 2010 году.

В карьере защитника также были "Севилья", французский "Пари Сен-Жермен" и мексиканский "Монтеррей".

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