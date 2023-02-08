Легенда "Реала" может заменить Анчелотти на посту главного тренера

Легенда мадридского "Реала" Рауль Гонсалес может прийти на смену нынешнему главному тренеру клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает Defensa Central.

Отмечается, что сейчас позиции 63-летнего Анчелотти прочны в клубе, но никто не знает, что может случиться в будущем, если, например, итальянский специалист не сможет выиграть Лигу чемпионов или Ла Лигу в текущем сезоне.

45-летний Рауль на данный момент тренирует молодежку "Реала" и со своей стороны вряд ли будет против возможности поработать с основной командой.

Рауль - трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА (входит в пятерку лучших бомбардиров в истории турнира), шестикратный чемпион Испании, пять раз признавался футболистом года в Испании. Входит в список "ФИФА 100". За "Реал" выступал в период 1994-2010 годов. За сборную Испании сыграл 102 матча и забил 44 гола.

Анчелотти находится у руля "сливочных" с 2021 года.

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