Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс забрал двух сыновей из академии мадридского клуба на фоне недовольства их положением в команде, передают Vesti.kz.

Мартин и Лукас, которые, как и отец, играют на позиции голкипера, на протяжении нескольких сезонов выступали в системе "сливочных".

Почему Касильяс забрал сыновей из "Реала"

Причиной такого решения стало сокращение игрового времени старшего сына Мартина, а также его отсутствие в заявке на международный турнир.

Как сообщает AS, Касильяс был недоволен сложившейся ситуацией и решил прекратить выступления обоих сыновей за академию мадридского клуба.

Теперь Мартин и Лукас будут искать новые команды, чтобы продолжить футбольное развитие.

Карьера Касильяса

45-летний Касильяс является воспитанником "Реала", за который выступал с 1998 по 2015 год. Также в его игровой карьере был португальский "Порту" (2015-2020). С 2000 по 2016 год защищал цвета сборной Испании, в составе которой стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира. На клубном уровне завоевал десятки престижных трофеев.