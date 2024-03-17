Экс-защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался свое мнение о том, кто мог бы стать новым главным тренером каталонского клуба после ухода Хави.

"Для того чтобы тренировать "Барселону", нужен тренер определенного типа, понимающий манеру игры "Барсы", поэтому вариантов не так много. Я думаю, что явными кандидатами являются Гвардиола, потому что у него есть прошлое [в клубе], и он лучший тренер на текущий момент, а также Артета. Он тоже понимает "Барселону" и играл за этот клуб", — приводит слова Пике COPE.

Ранее Хави объявил о том, что покинет "Барселону" после окончания нынешнего сезона.

Гвардиола уже возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. Артета является воспитанником "Барселоны", покинувшим его в 2002 году.