Азербайджанский "Сабах" подколол вингера каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля в преддверии очного матча в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Бакинский клуб опубликовал шуточное видео с финальной сценой из "Форсажа 7", где за рулём автомобилей оказались наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик и Ямаль. На развилке дорог наставник отправляется в Баку, а испанец сворачивает в направлении Казахстана.

Таким образом, "Сабах" обыграл оговорку футболиста - ранее Ямаль участвовал в ролике о розыгрыше билетов на матч "Барселоны" с "Сабахом". Тогда испанец упомянул Казахстан, хотя речь шла о поездке в Азербайджан.

Матч "Сабах" - "Барселона" состоится сегодня, 25 ноября, начало игры в 22:45 по казахстанскому времени. Сам Ямаль пропустит эту игру.

За азербайджанский клуб выступает голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов.