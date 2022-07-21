Португальская звезда Криштиану Роналду ищет команду, но это будет не мадридский "Реал", пишет Marca. Есть определенность и по еще одному топ-клубу.

Издание пишет, что нападающий хочет продолжить борьбу за Лигу чемпионов, завоевать свой шестой титул и, кстати, увеличить свои рекорды по голам (на 15 больше, чем у Месси) и сыгранным играм (на шесть больше, чем у Касильяса, и на 27 больше, чем у Месси).

"Португалец, которому в феврале исполнится 38 лет, получил хороший результат в личном плане, но плохой сезон в целом, которым было его возвращение в "Манчестер Юнайтед". Вы уже знаете, что сиквелы никогда не были хорошими, и это снова доказано. Игрок по-прежнему находится в стороне от английской команды, которая начала предсезонку с отличных сенсаций, и хотя тен Хаг не говорит, что рассчитывает на него, в Манчестере начинают думать, что нет другого решения, кроме как попрощаться с Криштиану Роналду.

В среду днем ​​​​появились новости о различных встречах, проведенных между CR7 и Флорентино Пересом, обстоятельств, которых нет. Как стало известно Marca, дорожная карта "Реала" не изменится ни в малейшей степени, и это не предполагает возвращения все еще игрока "Манчестер Юнайтед".

Недавнее присутствие нападающего в течение двух дней в Мадриде вызвало слухи, но встречи по этому поводу не было. CR7 ищет пункт назначения, но это будет не на Бернабеу и не в Мюнхене, как в свое время сообщала газета. Лидеры "Баварии" были категоричны, когда их спрашивали, отрицая любой вариант", - констатирует источник.

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