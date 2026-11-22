"Сельта" отметилась редким статистическим достижением в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала" (1:2), передают Vesti.kz.

Нападающий гостей Пабло Дуран открыл счет на 6-й минуте встречи, завершив комбинацию из 15 непрерывных передач. По данным OptaJose, эта голевая атака стала самой затяжной среди всех команд, забивавших "Реалу" в текущем сезоне Ла Лиги.

Примечательно, что предыдущий гостевой мяч на стадионе "Сантьяго Бернабеу" после серии из 15 и более точных пасов также оформил футболист "Сельты" - в мае 2025 года шведский полузащитник Виллиот Сведберг поразил ворота мадридцев после комбинации из 18 передач.

Несмотря на эффектный быстрый гол, удержать преимущество клубу из Виго не удалось: во втором тайме "Реал" забил дважды усилиями Джуда Беллингема и Карлоса Эспи и одержал волевую победу.

"Сливочные", набрав 33 очка, сравнялись с лидирующей "Барселоной", у которой есть игра в запасе. Сегодня, 22 ноября, каталонцы примут на своём поле "Вильярреал".

"Реал" же следующий матч в Ла Лиге проведёт в Мадриде против "Алавеса" 28 ноября.