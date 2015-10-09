Клопп выбрал первого новичка для "Реала": известно его имя

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания полузащитника "Манчестер Сити" Родри Эрнандеса, который может стать ключевой целью клуба на летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Клопп определил слабое место "Реала"

По информации El Nacional, Юрген Клопп, которого рассматривают как одного из кандидатов на пост главного тренера "сливочных", уже обозначил ключевую проблему команды – центр поля.

По мнению немецкого специалиста, "Реалу" не хватает игрока, способного контролировать темп игры и выстраивать структуру атак, из-за чего команда в этом сезоне часто выглядела нестабильно.

Именно поэтому главным приоритетом Клоппа стал Родри. Немецкий специалист ценит его за опыт, лидерские качества и понимание игры. Тем более, испанец хорошо знаком с Ла Лигой (играл за "Вильярреал" и "Атлетико"), а значит, не потребует длительной адаптации.

Дополнительный фактор – контракт игрока. Сообщается, что он рассчитан до 2027 года, однако сам футболист якобы не спешит его продлевать и допускает смену клуба после нескольких лет в Англии.

On this day last year, Rodri became a Ballon d'Or winner. 🥹🏆🩵 pic.twitter.com/9Prbu8OBsv — Manchester City (@ManCity) October 28, 2025

"Реал" заинтересован в Родри, но сомневается в цене

Несмотря на серьёзную травму колена, из-за которой Родри временно выпал из оптимальной формы, он по-прежнему остаётся одним из самых надёжных опорников в Европе. В "Реале" считают, что он способен усилить текущую линию полузащиты, где сейчас играют Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

"Реал" уже сделал первые шаги и начал предварительные контакты с окружением футболиста. Однако окончательное решение будет зависеть от многих факторов, включая стоимость сделки. Флорентино Перес, как сообщается, не готов платить чрезмерные суммы за игрока, которому вскоре исполнится 30 лет.

Отметим, что Родри один из ведущих полузащитников современности, обладатель "Золотого мяча" 2024 года, чемпион Европы 2024 года и победитель Лиги чемпионов 2023 года. В составе "Манчестер Сити" он также четырежды становился чемпионом английской премьер-лиги.

Мбаппе дал громкое обещание после вылета "Реала" из Лиги чемпионов

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" официально объявил об уходе одной из легенд клуба.

