Мбаппе дал громкое обещание после вылета "Реала" из Лиги чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Сливочные" завершили выступление в турнире на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей мюнхенской "Баварии" с общим счётом 4:6.

"Мы старались до самого конца, но этого не хватило. Обидно вылететь из такого важного соревнования, но надо смотреть в будущее. Нам нужно внимательно подумать о себе, чтобы избежать подобного разочарования снова. Мы никогда не сдадимся! В "Реале" неудача никогда не была вариантом. Однако я обещаю вам одно: мы снова начнём побеждать, и очень скоро", – написал в социальных сетях Мбаппе, ещё не выигрывавший Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 39 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока составляет 200 миллионов евро.

