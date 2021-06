Карло Анчелотти возглавил "Реал". Известны детали контракта и зарплата тренера

"Реал" объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера. Контракт с 61-летним итальянцем подписан до 30 июня 2024 года.

До мадридского клуба специалист тренировал "Эвертон".

При этом Анчелотти находился у руля "Реала" с 2013 по 2015 год. Под его руководством "сливочные" становились победителями Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, а также завоевывали Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В "Реале" Анчелотти будет получать около шести миллионов евро за сезон. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Carlo Ancelotti is now officially back at Real Madrid 🚨⚪️



- Contract signed until June 2024.

- Salary around €6m/season net.

- Pintus and Davide Ancelotti into his staff.

- Lucas Vazquez extends until 2024.

- Sergio Ramos meeting soln.

- Fee agreed to terminate #EFC contract.