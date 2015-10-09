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Карло Анчелотти разозлил "Барселону" решением по Рафинье

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Карло Анчелотти разозлил "Барселону" решением по Рафинье Рафинья. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

"Барселона" недовольна решением главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвать 29-летнего Рафинью на ноябрьские товарищеские матчи, передают Vesti.kz.

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"Барселона" недовольна решением главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвать 29-летнего Рафинью на ноябрьские товарищеские матчи, передают Vesti.kz.

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Анчелотти удивил "Барселону"

По информации The Touchline, руководство каталонцев было крайне удивлено включением Рафиньи в заявку на матчи против Японии и Сингапура, которые пройдут 14 и 17 ноября.

Бразилец недавно восстановился после мышечной травмы. Во время предыдущей международной паузы он получил повреждение бедра в Австралии, после чего пропустил встречи с "Хетафе" и "Галатасараем".

"Барселона" опасается новой травмы

Предстоящая поездка потребует от Рафиньи преодолеть около 22 тысяч километров. При этом Анчелотти освободил игроков "Палмейраса" и "Фламенго" от матчей сборной.

В текущем сезоне Рафинья забил 13 голов и отдал три результативные передачи в девяти матчах Ла Лиги.

"Сине-гранатовые" рассчитывают договориться со сборной Бразилии о снижении нагрузки на футболиста, чтобы избежать новой травмы.

Ранее Луис Энрике попросил звезду ПСЖ отказаться от перехода в "Барселону", а "Реал" задумал увести у каталонского клуба чемпиона мира.

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