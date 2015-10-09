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Луис Энрике попросил звезду ПСЖ отказаться от перехода в "Барселону"

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Луис Энрике попросил звезду ПСЖ отказаться от перехода в "Барселону" Луис Энрике. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике лично попросил португальского защитника Нуну Мендеша не переходить в "Барселону" и остаться во французском клубе, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике лично попросил португальского защитника Нуну Мендеша не переходить в "Барселону" и остаться во французском клубе, передают Vesti.kz.

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"Барселона" нацелилась на звезду ПСЖ

По информации France Football, каталонцы рассматривают 24-летнего Мендеша в качестве одной из главных целей для усиления обороны.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку ищут нового левого защитника на фоне возможного ухода Алехандро Бальде. Главный тренер Ханс-Дитер Флик одобрил кандидатуру португальца.

Однако трансфер осложняется действующим контрактом Мендеша с ПСЖ до 2029 года и высокой стоимостью футболиста.


Луис Энрике вмешался в ситуацию

Испанский специалист не намерен терять одного из ключевых игроков команды. По данным источника, Энрике уже лично встретился с Мендешем и попросил его ни при каких обстоятельствах не покидать парижский клуб.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи также намерен сохранить защитника и готов сделать его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

В ближайшее время французский клуб планирует начать переговоры с Мендешем о новом долгосрочном контракте.

Мендеш защищает цвета парижан с 2022 года, когда перешёл из лиссабонского "Спортинга" за 38 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей во всех турнирах и заработал одно предупреждение.

Ранее стало известно, что "Реал" планирует увести у "Барселоны" чемпиона мира, подробности - здесь.

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