Андоррский клуб "Интер Эскальдес" объявил о назначении бывшего защитника "Барселоны" и сборной Испании Карлеса Пуйоля на пост директора по международным связям и футболу, передают Vesti.kz.
В клубе подчеркнули, что приглашение 48-летнего испанца является важным шагом в развитии структуры и международного направления "Интера".
Пуйоль, завершивший игровую карьеру в 2014 году, в последние годы проживает в Андорре. Он является воспитанником "Барселоны". За свою игровую карьеру выступал только за каталонский клуб, в составе которого завоевал множество трофеев. Со сборной Испании выиграл чемпионаты мира (2010) и Европы (2008).