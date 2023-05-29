Карим Бензема получил признание на родине

Форвард "Реала" Карим Бензема, в четвертый раз подряд был признан лучшим французским игроком, выступающим за рубежом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) объявил Карима Бензема лауреатом этой награды. В этом году форвард соревновался за звание лучшего среди своего одноклубника - полузащитника Эдуардо Камавинга, защитника Тео Эрнандеса, голкипера Майка Меньяна из "Милана" и нападающего Рандала Коло-Муани из "Айнтрахта".

Несмотря на регулярные отсутствие на поле в этом сезоне, Бензема смог забить 18 голов и сделать три ассиста в 23 матчах Ла Лиги.