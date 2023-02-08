Капитан "Барселоны" получил многомиллионное предложение от клуба Роналду

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, хочет заполучить в свой состав капитана "Барселоны" Серхио Бускетса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации mundodeportivo, "Аль-Наср" готов платить ему 18 миллионов евро за сезон. При этом клуб из Эр-Рияда рассчитывает заключить соглашение на два года, но может подписать и долгосрочный контракт по желанию самого футболиста.

Бускетс со своей стороны не торопится с принятием решения, поскольку ждет шагов от родной "Барселоны" по продлению контракта. Тем более главный тренер "сине-гранатовых" Хави очень заинтересован в продолжении сотрудничества.

34-летний Бускетс - воспитанник футбольной академии "Барселоны". За первую команду дебютировал 13 сентября 2008 года в матче чемпионата Испании против "Расинга". В составе "сине-гранатовых" неоднократно становился победителем Ла Лиги, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной Испанией выигрывал чемпионаты мира (2010) и Европы (2012).

38-летний Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце прошлого года. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

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