"Барселона" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании обыграла на выезде "Реал" со счетом 1:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эта победа стала для полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса уже 22-й в эль-класико, что позволило установить новый рекорд и превзойти легенду "Реала" Пако Хенто, которому удалось одержать 21 победу.

Также в тройку по победам в класико входят экс-игроки "Барселоны" Лионель Месси и Жерар Пике, на счету которых по 19 побед. Кроме того, Бускетс установил рекорд по количеству проведенных им матчей в эль-класико.

Ответный матч пройдет 5 апреля.