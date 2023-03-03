Капитан "Барселоны" обошел Месси и Пике по победам в эль-класико

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 12:47
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"Барселона" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании обыграла на выезде "Реал" со счетом 1:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эта победа стала для полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса уже 22-й в эль-класико, что позволило установить новый рекорд и превзойти легенду "Реала" Пако Хенто, которому удалось одержать 21 победу.

Также в тройку по победам в класико входят экс-игроки "Барселоны" Лионель Месси и Жерар Пике, на счету которых по 19 побед. Кроме того, Бускетс установил рекорд по количеству проведенных им матчей в эль-класико.

Ответный матч пройдет 5 апреля.

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Метки:
Барселона Реал Мадрид

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