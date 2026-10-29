Испания
Вчера 19:05

Жозе Моуринью предложил "Реалу" трёх новых игроков

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Мадридский "Реал" под руководством Жозе Моуринью сделал приоритетом подписание центрального полузащитника на летнее трансферное окно 2027 года и рассматривает трёх кандидатов для усиления состава, передают Vesti.kz.

По данным источника, потенциальные трансферы оцениваются в сумму от 50 до 100 миллионов евро. Клубу нужен игрок для конструирования атак из глубины и улучшения контроля мяча.

Аюб Буадди ("Манчестер Сити")

19-летний марокканец из "Лилля" перешёл в "Манчестер Сити" этим летом за 95 миллионов евро, подписав контракт до 2031 года. Его покупка усложняется высокой стоимостью, однако ситуация может измениться из-за финансовых нарушений "Сити" и возможного вылета клуба из премьер-лиги.

Адам Уортон ("Кристал Пэлас")

22-летний английский хавбек рассматривается как организатор игры. "Кристал Пэлас" требует за футболиста, чей контракт рассчитан до июня 2029 года, более 100 миллионов евро.

Мартин Субименди ("Арсенал")

27-летний испанский опорник является самым доступным вариантом (50-60 миллионов евро). Он перешёл в "Арсенал" в 2025 году за 60 миллионов евро, но потерял место в составе Микеля Артеты. Его плюсами являются опыт в Ла Лиге и навыки позиционной игры.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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