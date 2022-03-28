Испанскому футболисту грозит 8 лет тюрьмы за изнасилование

Нападающий испанской "Сельты" Санти Мина обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в 2017 году, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Sport.es.

Отмечается, что судебный процесс по этому делу начнется 28 марта в Альмерии. По версии следствия, 16 июня 2017 года Мина вступил в сексуальный контакт с женщиной без ее согласия в машине своего друга футболиста Давида Голдара, которая была припаркована рядом с ночным клубом в городе Мохакаре (Альмерия).

Прокуратура требует приговорить игрока к восьми годам лишения свободы, а также назначить ему судебный запрет на приближение к потерпевшей на расстояние менее 500 метров в течение 10 лет.

Мине 26 лет. В нынешнем сезоне испанец провел за "Сельту" 31 матч и забил девять мячей. Ранее он также играл за все юношеские и молодежную сборные Испании.