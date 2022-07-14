Испанская Ла Лига сменит название чемпионата

Испанская футбольная Ла Лига изменит свое название, сообщает Marca. Это произойдет с сезона-2023/24, когда крупнейшая финансово-кредитная группа страны уйдет с поста главного спонсора турнира.

Новый спонсор уже найден, но пока не разглашается. При этом в Ла Лиге очень довольны соглашением. Официально оно будет оформлено в августе, тогда же объявят и новое название чемпионата.

Отмечается, что Ла Лига увеличила доходы от спонсоров на 300 процентов за последние пять лет.

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