Испанская Ла Лига сменит название чемпионата

©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 14:13

Испанская футбольная Ла Лига изменит свое название, сообщает Marca. Это произойдет с сезона-2023/24, когда крупнейшая финансово-кредитная группа страны уйдет с поста главного спонсора турнира.

Новый спонсор уже найден, но пока не разглашается. При этом в Ла Лиге очень довольны соглашением. Официально оно будет оформлено в августе, тогда же объявят и новое название чемпионата. 

Отмечается, что Ла Лига увеличила доходы от спонсоров на 300 процентов за последние пять лет.

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Метки:
Испания

Футбол Испания
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Сегодня 14:13
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