Испания
Сегодня 16:16
 

В Испании указали на причину кризиса в "Реале" после смены Алонсо

В Испании указали на причину кризиса в "Реале" после смены Алонсо

Комментатор Маноло Лама резко высказался о происходящем в мадридском "Реале", фактически обозначив тех, кого он считает главными виновниками нынешнего кризиса клуба, передают Vesti.kz

Поводом для комментария стало болезненное поражение "сливочных" от "Альбасете" (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании - матч стал дебютным для нового главного тренера Альваро Арбелоа после увольнения Хаби Алонсо.

По мнению Ламы, в "Реале" пошли по слишком простому пути - убрали тренера, не затронув корень проблемы:

"Сначала убрали Карло Анчелотти - сказали, что он "недостаточно хорош". Потом точно так же избавились от Хаби Алонсо.

А кто в итоге остался? Те же самые игроки - и человек в ВИП-ложе".

Под "человеком в ВИП-ложе" комментатор мог намекнуть на президента клуба Флорентино Переса, дав понять, что бесконечная смена тренеров не решает системных проблем.

В Испании заговорили о возвращении Моуринью в "Реал" и привели доказательства

Ранее стало известно, что перед расставанием с клубом Хаби Алонсо дал Флорентино Пересу совет рассмотреть продажу одного из ключевых игроков "Реала", имя футболиста уже раскрыто.

