В Испании случился мощнейший камбэк с двумя мячами в добавленное время

"Атлетико" на последних минутах вырвал победу в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу с "Валенсией", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на поле "Атлетико" завершилась со счетом 3:2. "Валенсия", благодаря голам Юнуса Мусы (25-я минута) и Уго Дуро (44-я), выигрывала со счетом 2:0 после первого тайма. Но во втором "Атлетико" смог забить три мяча, два из которых в компенсированное время. Авторами мячей стали Матеус Кунья (64-я минута), Анхель Корреа (90+1) и Марио Эрмосо (90+3).

"Атлетико" с 36 очками занимает четвертое место в чемпионате Испании, а "Валенсия" с 29 баллами идет девятой.