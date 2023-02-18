Испанский юрист Хорхе Вакеро, который специализируется на спортивном праве, указал на то, что "Барселоне" могут грозить санкции со стороны УЕФА за подозрение в подкупе судей, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Onda Cero.

Ранее прокуратура провела расследование и выяснила, что в период 2016-2018 годов каталонский клуб выплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей бывшему руководителю судейского комитета. Ранее стало известно, что "Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги.

По мнению юриста, в соответствии с одним из пунктов правил УЕФА, если в организации посчитают, что какой-либо клуб был прямо или косвенно вовлечен в какую-либо деятельность, направленную на то, чтобы повлиять на результат матча в национальном первенстве или в международном соревновании, то эта команда может быть исключена из еврокубков.

Таким образом, если вина "Барселоны" будет установлена, то УЕФА может не допустить каталонцев до участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, "Барселона" обвиняется в переводе денежных средств бывшему члену судейского комитета Испании с целью влияния на спортивные результаты.