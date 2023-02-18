Исключение из Лиги чемпионов? "Барселоне" грозит серьезное наказание от УЕФА

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 15:59
©ФК "Барселона"

Испанский юрист Хорхе Вакеро, который специализируется на спортивном праве, указал на то, что "Барселоне" могут грозить санкции со стороны УЕФА за подозрение в подкупе судей, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Onda Cero.

Ранее прокуратура провела расследование и выяснила, что в период 2016-2018 годов каталонский клуб выплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей бывшему руководителю судейского комитета. Ранее стало известно, что "Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги.

По мнению юриста, в соответствии с одним из пунктов правил УЕФА, если в организации посчитают, что какой-либо клуб был прямо или косвенно вовлечен в какую-либо деятельность, направленную на то, чтобы повлиять на результат матча в национальном первенстве или в международном соревновании, то эта команда может быть исключена из еврокубков.

Таким образом, если вина "Барселоны" будет установлена, то УЕФА может не допустить каталонцев до участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, "Барселона" обвиняется в переводе денежных средств бывшему члену судейского комитета Испании с целью влияния на спортивные результаты.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барселона УЕФА

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 15:59
Испания
Исключение из Лиги чемпионов? "Барселоне" грозит серьезное наказание от УЕФА
17 февраля, 18:30
Испания
Болельщик "МЮ" решил поиздеваться над фанатами "Барселоны" и нарвался на наказание
17 февраля, 12:25
Испания
В "Реале" отреагировали на скандал "Барселоны"
17 февраля, 10:02
Испания
Звезда "Реала" раскритиковал турнир с участием Казахстана
16 февраля, 09:16
Испания
"Барселону" могут исключить из Ла Лиги. Подробности
16 февраля, 08:23
Испания
Карим Бензема оформил дубль за "Реал" и вошел в историю Ла Лиги
14 февраля, 21:59
Испания
Жерар Пике определил лучшего в соперничестве между Месси и Роналду
13 февраля, 21:32
Испания
Месси и Мбаппе. Объявлен список претендентов на попадание в команду года
13 февраля, 10:50
Испания
Обидел клуб? Бывший игрок "Астаны" разозлил президента команды Ла Лиги
13 февраля, 08:00
Испания
Футболист за 100 миллионов принес "Барселоне" победу в Ла Лиге
© 2008 - 2023 ТОО «EML»