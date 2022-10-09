Бывший вратарь сборной Испании по футболу и мадридского "Реала" Икер Касильяс заявил в социальных сетях, что принадлежит к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем хорошего воскресенья", - написал он в "твиттере".

На его признание отреагировал другой экс-защитник испанской сборной и "Барселоны" Карлес Пуйоль: "Пора рассказать нашу историю, Икер".

Позже Касильяс сообщил о взломе аккаунта в "твиттере".

"Аккаунт был взломан. К счастью, все в порядке. Извинения всем моим подписчикам. И, конечно же, приношу извинения ЛГБТ-сообществу", - написал Икер.