Хави выиграл первый чемпионский титул с "Барселоной"

Каталонская "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2022/23. Для Хави этот титул стал первым во главе "сине-гранатовых".
Хави возглавляет "Барселону" с ноября 2021 года. За время своей работы 43-летний испанец также сумел выиграть с каталонцами Суперкубок Испании.
Для тренера этот трофей стал девятым в карьере. Еще семь он выигрывал с катарским клубом "Аль-Садд".
Это первый чемпионский титул для "Барселоны" за четыре года. Последний раз команда выигрывала Ла Лигу в сезоне-2018/19.
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