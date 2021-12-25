Хави отказался от двух футболистов. Один из них стоил "Барселоне" 135 миллионов евро

Главный тренер "Барселоны" Хави не рассчитывает в своей команде на полузащитника Филиппе Коутиньо и нападающего Люка де Йонга, арендованного у "Севильи". Оба игрока могут покинуть команду в январе. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Николо Скиру.

29-летний Коутиньо стал игроком "Барселоны" в январе 2018 года, перейдя из "Ливерпуля" за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразильский полузащитник в 16 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов отметился двумя голами. Контракт Коутиньо истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

31-летний де Йонг перешел в "Барселону" на правах сезонной аренды из "Севильи" в августе 2021 года. В 12 матчах за "сине-гранатовых" он отметился одним голом. По сведениям, клуб планирует досрочно прервать арендное соглашение с нидерландским футболистом.

41-летний Хави официально возглавил каталонский клуб 6 ноября, подписав контракт до 2024 года. "Барселона" после 18 матчей идет на седьмом месте в таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков. Следующую игру команда проведет на выезде с "Мальоркой" 2 января.