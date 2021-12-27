Хави хочет усилить защиту в "Барселоне"

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Новости спорта Футбол Испания
Вчера 18:21

Главный тренер "Барселоны" Хави хочет усилить фланги обороны своей команды в зимнее трансферное окно, передает "Чемпионат".

Так, на позицию левого защитника "сине-гранатовые" рассматривают Хосе Луиса Гайю из "Валенсии", а в качестве правого латераля хотят видеть Нуссайра Мазрауи из "Аякса".

Отмечается, что руководство "Барселоны" разочаровалось в нынешнем правом защитнике команды Серджино Десте. А беспокойство по поводу левого фланга обороны вызвано возрастом Жорди Альбы, которому уже 32 года.

Напомним, контракт Гайи с "Валенсией" рассчитан до 2023 года, за него хотят выручить около 25 миллионов евро. "Аякс" же еще не озвучил свои финансовые требования по Мазрауи, Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

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Метки:
Барселона Испания Футбольные трансферы


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