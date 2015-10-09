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Испания
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Ханси Флик одобрил трансфер защитника "Атлетико" в "Барселону"

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Ханси Флик одобрил трансфер защитника "Атлетико" в "Барселону" Ханси Флик. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

"Барселона" рассматривает возможность подписания защитника мадридского "Атлетико" Марка Пубиля, который привлёк внимание каталонского клуба своей игрой и универсальностью, передают Vesti.kz.

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"Барселона" рассматривает возможность подписания защитника мадридского "Атлетико" Марка Пубиля, который привлёк внимание каталонского клуба своей игрой и универсальностью, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, 23-летний испанец входит в число кандидатов на усиление обороны. Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик также считает его подходящим приобретением.

Игроки сборной Испании поддержали трансфер

Пубиль способен выступать как на позиции правого защитника, так и в центре обороны. Ранее он уже был близок к переходу в "Барселону", когда защищал цвета "Альмерии", однако тогда сделка не состоялась.

Теперь возможное приглашение футболиста поддержали несколько игроков сборной Испании. Педри, Эрик Гарсия, Жоан Гарсия, Ламин Ямаль и Фермин Лопес считают, что защитник хорошо впишется в команду и сможет быстро адаптироваться.


"Атлетико" не хочет отпускать защитника

При этом мадридский клуб не намерен облегчать уход Пубиля и потребует значительную компенсацию за его трансфер. Поэтому возможный переход в "Барселону" не будет простым и дешёвым.

Статистика Пубиля 

В текущем сезоне защитник провёл 14 матчей за "матрасников" во всех турнирах, забив один гол и заработав пять предупреждений. В 12 случаях попадал в стартовый состав команды и дважды выходил на замену.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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