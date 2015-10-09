Ханси Флик одобрил трансфер защитника "Атлетико" в "Барселону"

"Барселона" рассматривает возможность подписания защитника мадридского "Атлетико" Марка Пубиля, который привлёк внимание каталонского клуба своей игрой и универсальностью, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, 23-летний испанец входит в число кандидатов на усиление обороны. Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик также считает его подходящим приобретением.

Игроки сборной Испании поддержали трансфер

Пубиль способен выступать как на позиции правого защитника, так и в центре обороны. Ранее он уже был близок к переходу в "Барселону", когда защищал цвета "Альмерии", однако тогда сделка не состоялась.

Теперь возможное приглашение футболиста поддержали несколько игроков сборной Испании. Педри, Эрик Гарсия, Жоан Гарсия, Ламин Ямаль и Фермин Лопес считают, что защитник хорошо впишется в команду и сможет быстро адаптироваться.

"Атлетико" не хочет отпускать защитника

При этом мадридский клуб не намерен облегчать уход Пубиля и потребует значительную компенсацию за его трансфер. Поэтому возможный переход в "Барселону" не будет простым и дешёвым.

Статистика Пубиля

В текущем сезоне защитник провёл 14 матчей за "матрасников" во всех турнирах, забив один гол и заработав пять предупреждений. В 12 случаях попадал в стартовый состав команды и дважды выходил на замену.

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