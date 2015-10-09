Хаби Алонсо разорвал отношения со звездой "Реала": тренер ждет его ухода из клуба

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо больше не общается с вингером Родриго Гоэсом и фактически разорвал с ним рабочие отношения. Бразилец выпал из основы, а клуб готов продать его уже этим летом, передают Vesti.kz.

Ситуация Родриго в "Реале" хуже с каждым днем

По данным Don Balon, во время клубного чемпионата мира Алонсо дал понять 24-летнему нападающему, что тот больше не входит в его планы. Более того, между ними давно нет контакта - тренер просто перестал разговаривать с игроком. Родриго потерял место в старте, уступив позиции турку Арда Гюлеру, а атакующую тройку теперь формируют француз Килиан Мбаппе, бразилец Винисиус Жуниор и набравший ход испанец из "молодежки" Гонсало Гарсия.

У бразильца есть варинаты в АПЛ

Хотя Родриго был одним из ключевых игроков "Реала" в последние сезоны, с приходом Алонсо его роль резко снизилась. Надежда на перезапуск карьеры с новым тренером не оправдалась. Теперь клуб рассматривает продажу игрока в АПЛ - интерес к нему проявляют "Арсенал" и "Ньюкасл". Сам футболист примет решение после возвращения из США, где проходит клубный чемпионат мира.

"Новый Месси" сдвиегает звезду "Реала"

Ситуацию усугубляет и подписание аргентинского таланта Франко Мастантуоно, который станет прямым конкурентом бразильца. Внутри команды Родриго продолжает оставаться важной поддержкой для Винисиуса, но футбольное будущее на "Бернабеу" для него, похоже, завершено.

Группа игроков "Реала" выступила против Хаби Алонсо: названы имена