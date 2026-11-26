"Барселона" намерена пересмотреть контрактные условия с 16-летним полузащитником Эбримой Тункарой, который привлёк внимание европейских грандов, передают Vesti.kz.

По данным Marca, за развитием молодого таланта из академии Ла Масия следят "Пари Сен-Жермен" и "Челси". Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2029 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.

Прогресс Тункары

Летом 2026 года полузащитник тренировался с основной командой Ханси Флика и дебютировал в товарищеском матче против "Бирмингема".

Ранее Тункара стал лучшим игроком чемпионата Европы U-17 в Эстонии, где отдал четыре голевые передачи и выполнил 23 ключевых паса.

Яркое выступление на ЧМ U-17

На чемпионате мира в Катаре Тункара отличился в первом матче сборной Испании против Китая (5:0). Он забил гол со штрафного и отдал результативную передачу на Оуэна Эмеку после индивидуального прохода с обыгрышем трёх соперников.

После завершения выступления на турнире представители "Барселоны" и футболиста обсудят его спортивные перспективы и условия контракта. Каталонский клуб намерен обеспечить долгосрочное пребывание полузащитника в команде.