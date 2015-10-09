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Форвард сборной Грузии отреагировал на интерес "Барселоны"

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Форвард сборной Грузии отреагировал на интерес "Барселоны" ©instagram.com/nakrebi

Нападающий "Вильярреала" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе прокомментировал слухи о возможном переходе в "Барселону".

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Нападающий "Вильярреала" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе прокомментировал слухи о возможном переходе в "Барселону".

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Форвард признался, что каталонский клуб с детства занимает особое место в его сердце. При этом футболист понимает, что для перехода в команду такого уровня ему необходимо продолжать демонстрировать высокий уровень игры.

"Барселона" была клубом моего сердца с самого раннего детства. Конечно, мне очень льстит слышать об интересе с их стороны.

Я до сих пор постоянно смотрю матчи "Барселоны". Но сейчас всё зависит исключительно от меня самого: я должен усердно работать на тренировках и в матчах, чтобы своей игрой заслужить шанс перейти в клуб такого грандиозного масштаба", — приводит слова Микаутадзе The Touchline со ссылкой на эфир DAZN.

В нынешнем сезоне Ла Лиги на счету Микаутадзе три гола в 12 матчах.


Также он забил два мяча и отдал одну голевую передачу в четырех играх общего этапа Лиги чемпионов. 

 

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