"Арсенал" намерен усилить атаку 20-летним игроком сборной Аргентины

Лондонский "Арсенал" проявляет предметный интерес к 20-летнему аргентинскому вингеру "Бенфики" Джанлуке Престиани.

По информации TyC Sports, представители английского клуба уже обсуждают с португальской стороной возможность трансфера 20-летнего футболиста в январе.

Главным препятствием для потенциальной сделки может стать финансовая сторона вопроса. В контракте Престиани с "Бенфикой" прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Лиссабонский клуб имеет серьёзные переговорные позиции, поскольку соглашение с аргентинцем рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне Престиани демонстрирует высокую результативность. На его счету 20 матчей во всех турнирах, 12 забитых мячей и шесть результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского вингера составляет 40 миллионов евро. Таким образом, сумма отступных более чем в два раза превышает текущую оценку футболиста.

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