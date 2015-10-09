Определён лучший футболист мира: Беллингем – 2-й, Кейн – 5-й, а Мбаппе – 6-й

Издание ESPN представило рейтинг 10 лучших футболистов мира на данный момент, передают Vesti.kz.

Автор списка Райан О`Хэнлон руководствовался следующим критерием: если добавить игрока в среднестатистическую команду, вышедшую в 1/8 финала Лиги чемпионов, насколько повысятся ее шансы на победу в турнире? При этом травмированные футболисты не рассматривались.

В итоге первое место в рейтинг занял 19-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

На второй строчке расположился полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Замкнул тройку лучших вингер мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе.

Топ-10 лучших игроков мира по версии ESPN выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль ("Барселона"). Джуд Беллингем ("Реал"). Майкл Олисе ("Бавария"). Рафинья ("Барселона"). Харри Кейн ("Бавария"). Килиан Мбаппе ("Реал"). Деклан Райс ("Арсенал"). Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"). Педри ("Барселона"). Витинья ("ПСЖ").

Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й

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