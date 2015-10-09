Определён лучший футболист мира: Беллингем – 2-й, Кейн – 5-й, а Мбаппе – 6-й

Издание ESPN представило рейтинг 10 лучших футболистов мира на данный момент, передают Vesti.kz.
Автор списка Райан О`Хэнлон руководствовался следующим критерием: если добавить игрока в среднестатистическую команду, вышедшую в 1/8 финала Лиги чемпионов, насколько повысятся ее шансы на победу в турнире? При этом травмированные футболисты не рассматривались.
В итоге первое место в рейтинг занял 19-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.
На второй строчке расположился полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Замкнул тройку лучших вингер мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе.
Топ-10 лучших игроков мира по версии ESPN выглядит следующим образом:
- Ламин Ямаль ("Барселона").
- Джуд Беллингем ("Реал").
- Майкл Олисе ("Бавария").
- Рафинья ("Барселона").
- Харри Кейн ("Бавария").
- Килиан Мбаппе ("Реал").
- Деклан Райс ("Арсенал").
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").
- Педри ("Барселона").
- Витинья ("ПСЖ").
Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й
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