Флик засомневался в трансфере звезды за 100 миллионов после ЧМ-2026

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик выразил спортивному директору Деку серьёзные сомнения по поводу целесообразности трансфера нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, аргентинец долгое время считался приоритетной целью каталонцев для усиления атаки, однако его блеклое выступление на чемпионате мира-2026 заставило тренерский штаб пересмотреть свои планы.

Флик считает, что покупка игрока за сумму свыше 100 миллионов евро требует от него мгновенного результата, который форвард сейчас гарантировать не может. На мундиале Альварес практически не создавал остроты, а в матче против Иордании, где он вышел в стартовом составе, и вовсе остался без забитых мячей.

Финансовое положение "Барселоны" не позволяет клубу идти на долгосрочные экономические риски ради одной сомнительной сделки. Немецкий специалист настаивает на снижении требований мадридского клуба или включении в операцию Феррана Торреса.

Параллельно каталонцы изучают более доступные и гибкие по условиям варианты, среди которых значатся Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Беньямин Шешко ("Манчестер Юнайтед") и молодой Эли Жуниор Крупи ("Борнмут"). Эти трансферы позволят распределить бюджет и закрыть сразу несколько позиций в составе.

Ранее стало известно, что "Барселона" хочет подписать нападающего с 61 голом за сезон, а президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта готов заплатить 70 миллионов евро за хавбека из АПЛ.

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