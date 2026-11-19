Агенты вингера "Атлетика" Нико Уильямса снова прощупывают почву для возможного трансфера в "Барселону". Однако главный тренер каталонцев Ханси Флик не намерен в третий раз возвращаться к этой сделке, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Позиция Ханси Флика

Уильямс был близок к переходу в "Барселону" два лета подряд, но оба раза оставался в Бильбао. В 2025 году каталонцы рассчитывали закрыть трансфер, а сам Флик получал положительные сигналы от окружения игрока. Тем не менее испанец неожиданно продлил контракт с "Атлетиком" до 2035 года.

После этого отношения испортились, и немецкий тренер закрыл для себя эту тему. Теперь дело не только в финансах. Флик делает ставку на полностью преданных проекту игроков, а наличие Ламина Ямаля и Рафиньи позволяет обойтись без покупки ещё одного топ-вингера.





Причины прошлого срыва и текущая ситуация

Агент футболиста Феликс Таинта ранее объяснил в подкасте Los Fulanos, что сделка сорвалась из-за отсутствия твёрдых гарантий регистрации игрока. Сторона Уильямса просто не захотела рисковать.

Сейчас официальных подтверждений новых переговоров нет. Однако из-за долгосрочного контракта с "Атлетиком", высокой клаусулы и позиции Флика возвращение к трансферу выглядит почти невозможным.

Напомним, Уильямс дружит с Ямалем. В текущем сезоне Нико провёл десять матчей за свой клуб, забил два гола и отдал две голевые передачи.

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