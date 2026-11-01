Ханси Флик одержал 100-ю победу на посту главного тренера "Барселоны" и вошёл в историю клуба, передают Vesti.kz.

Немецкий специалист достиг этого рубежа в матче 11-го тура чемпионата Испании, в котором его подопечные разгромили на своём поле "Алавес" (6:1).

По данным OptaJose, для достижения юбилейной отметки Флику потребовался 131 матч. Общая статистика тренера во главе "сине-гранатовых" теперь выглядит следующим образом: 100 побед, 10 ничьих и 21 поражение.

Флик стал вторым тренером в истории "Барселоны", которому удалось быстрее всего одержать 100 побед. Раньше этого рубежа достигал только Луис Энрике, которому потребовалось 126 матчей.

"Барселона" с 30 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как "Алавес" занимает десятое место с 12 очками.

В следующем туре "Алавес" сыграет на выезде с "Севильей" (6 ноября), а "Барселона" отправится в гости к "Атлетико" (8 ноября).