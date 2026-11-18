Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик начинает терять доверие к бельгийскому вингеру Джесси Бисиву, который летом вызывал большие ожидания в каталонском клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Футболист рассматривался как перспективный игрок с хорошей скоростью и дриблингом, способный в будущем стать альтернативой для первой команды. Однако пока он не может адаптироваться к требованиям тренера и получить стабильную игровую практику.

Флик сомневается в Бисиву

Главная проблема 18-летнего бельгийца заключается не в недостатке таланта, а в трудностях с адаптацией к игре первой команды. Ему необходимо улучшить командное взаимодействие, лучше использовать свободные зоны и активнее участвовать в оборонительной работе.

Кроме того, конкуренция на атакующих позициях "Барселоны" остаётся высокой. Флик располагает более опытными футболистами и не готов часто экспериментировать в сезоне, когда команда рассчитывает бороться за все трофеи.





"Барселона" рассматривает аренду

Одним из возможных решений может стать аренда Бисиву в январе. Молодому футболисту необходима игровая практика для дальнейшего развития.

Такой вариант позволит бельгийцу получить соревновательный опыт, а "Барселоне" - сохранить права на него и продолжить следить за его прогрессом. Впоследствии Флик сможет оценить, готов ли игрок к более серьёзной роли в первой команде.

Напомним, что Бисиву перешёл в "Барселону" летом из "Брюгге" за 8,5 миллиона евро.

Ранее "Барселона" отказалась от двух звёзд и нашла им альтернативу, подробности - тут.