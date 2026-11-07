Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик вновь высказался о нападающем мадридского "Атлетико" Хулиане Альваресе, который минувшим летом находился в сфере трансферных интересов каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.

Во время пресс-конференции немецкому специалисту задали вопрос, считает ли он историю с возможным переходом аргентинца в "Барселону" окончательно закрытой. Однако Флик не стал вдаваться в подробности и дал понять, что больше не намерен обсуждать эту тему.

"Я не говорю о футболистах, которые выступают за другие команды. Я сосредоточен на том, что может сделать моя команда. Больше мне добавить нечего", - ответил наставник каталонцев.

Летом "Барселона" предпринимала активные попытки заполучить Альвареса. По сообщениям СМИ, каталонцы были готовы предложить мадридскому клубу 100 миллионов евро за форварда. Однако руководство "Атлетико" отказалось даже обсуждать продажу аргентинского нападающего.