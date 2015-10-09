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Флик поставил ультиматум по будущему Ямаля в "Барселоне" и пригрозил трансфером

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Флик поставил ультиматум по будущему Ямаля в "Барселоне" и пригрозил трансфером ©ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" немец Ханси Флик выдвинул условие для трансфера нового футболиста: если требование не будет выполнено - игрок покинет команду через год, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барселоны" немец Ханси Флик выдвинул условие для трансфера нового футболиста: если требование не будет выполнено - игрок покинет команду через год, передают Vesti.kz.

В стане "сине-гранатовых" практически не сомневаются, что переход вингера "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса станет реальностью в ближайшие дни. Ожидается, что талантливый футболист вскоре пополнит состав первой команды.

Однако, как сообщает Don Balon, сделка вызывает неоднозначную реакцию в клубе. Хотя футбольные качества Уильямса не подвергаются сомнениям, есть опасения, как его близкая дружба с главной звездой каталонцев, Ламином Ямалем, скажется на обстановке в коллективе.


В клубе давно обеспокоены окружением Ямаля. Руководство считает, что молодому игроку необходима большая стабильность вне футбола. Именно поэтому Ханси Флик выдвинул четкое условие: пребывание Уильямса в клубе должно быть связано исключительно с профессиональными обязанностями, и он не должен оказывать негативного влияния на Ламина.

Если в "Барселоне" заметят, что дружба с Ямалем мешает команде и отвлекает от футбола, Нико Уильямса могут выставить на трансфер. В клубе подчеркивают, что развитие Ламина Ямаля - один из главных приоритетов.

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