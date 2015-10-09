Флик получил плохие новости из "Барселоны" перед матчем ЛЧ с "Атлетико"

Перед важнейшим матчем Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" "Барселона" столкнулась с серьёзной кадровой проблемой в центре поля, передают Vesti.kz.

Как пишет Sport.es, несмотря на то что команда готовится к четвертьфиналу почти в полном составе, один из ключевых игроков "сине-гранатовых" Френки де Йонг по-прежнему остаётся вне игры. Нидерландский полузащитник продолжает восстановление после травмы и тренируется отдельно от основной группы, поэтому не сможет сыграть в первом матче на "Камп Ноу".

В "Барселоне" не намерены форсировать его возвращение. Несмотря на желание самого игрока быстрее выйти на поле, тренерский штаб во глава с Хансом Дитером-Фликом предпочитает действовать осторожно, чтобы избежать риска рецидива.

Ситуацию осложняют и другие потери. Из-за травмы голеностопа вне игры остаётся Марк Берналь, также недоступны Рафинья и Андреас Кристенсен.

В итоге у Флика практически нет вариантов в опорной зоне, и основная нагрузка, скорее всего, ляжет на Эрика Гарсию. Чтобы компенсировать кадровые потери, тренерскому штабу пришлось привлечь игроков из дубля.

"Арсенал" сделал предложение звезде "Барселоны" и получил ответ

Отметим, что матч "Барселона" – "Атлетико" пройдёт в ночь с 8 на 9 апреля.

