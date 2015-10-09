Флик начал "воспитывать" Ямаля после его ночных загулов

В "Барселоне" разгорелся новый скандал вокруг Ламина Ямаля, и лавный тренер Ханси Флик провел с 18-летним вингером резкий профилактический разговор, передают Vesti.kz.

Это произошло после того, как футболиста дважды заметили в ночных клубах Барселоны – несмотря на то, что игрок проходит лечение и должен соблюдать полный покой.

По данным Don Balon, новости о "похождениях" Ямаля вызвали резкое недовольство и у тренерского штаба, и у руководства клуба.

В "Барселоне" считают, что подобное поведение напрямую нарушает режим восстановления при его травме, а это может привести к осложнениям и поставить под угрозу дальнейшую карьеру футболиста.

Флик, которого поведение Ямаля раздражает уже не впервые, дал молодому игроку жесткое предупреждение и потребовал немедленно прекратить ночные выходы. Немец уверен, что Ямалю, как ключевому футболисту команды, необходимо полностью сосредоточиться на восстановлении и соблюдении режима.

В клубе опасаются, что подобное отношение к дисциплине может обернуться долгой паузой в игре и осложнить сезон.

Напомним, что в "Барселоне" уже рассматривают идею привлечь частного детектива, чтобы отслеживать ночные выходки Ямаля.