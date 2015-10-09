Флик дал добро на расставание с игроком "Барселоны" и требует ухода ещё троих

Ханси Флик запускает глубокую чистку состава в "Барселоне". Главный тренер стремится избавиться от лишнего давления вокруг вратарской позиции, сделав выбор в пользу Жоана Гарсии, и рассчитывает расстаться ещё с тремя футболистами, которые не вписываются в его планы, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Аренда Марка-Андре тер Штегена

Капитан команды потерял статус неприкосновенного и близок к уходу в "Аякс". Планируемая аренда снимет внутреннее напряжение в раздевалке и разгрузит зарплатную ведомость клуба. Тренер чётко дал понять, что видит основным вратарём Жоана Гарсию.

Разгрузка центра поля и атаки

Флик одобрил уход ещё двух молодых игроков, которым не может гарантировать минуты:

• Марк Касадо покидает команду из-за перебора игроков в центре поля, где Флик делает ставку на Марка Берналя, Педри, Френки Де Йонга и Гави.

• Руни Бардагжи остался без места на фланге атаки после прихода Энтони Гордона и Карима Адейеми, а также из-за высокой конкуренции с Ламином Ямалем и Рафиньей. Клуб отпустит игрока, если защитит его будущую трансферную стоимость.

Возможная продажа Рональда Араухо

Самым громким решением тренера стала готовность расстаться с Рональдом Араухо. Уругвайский защитник больше не считается неприкосновенным из-за регулярных травм и потери прежней игровой иерархии в системе Флика. "Барселона" откроет для него дверь, если получит финансово выгодное предложение.

Ранее "Бавария" приняла решение по трансферу Харри Кейна в "Барселону", а наставник "Челси" Хаби Алонсо намерен увести у каталонского клуба игрока за 125 миллионов.

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