ФИФА отстранила президента Федерации футбола Испании за поцелуй футболистки

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес временно отстранен от должности дисциплинарным комитетом ФИФА.

Рубиалес ранее отказался уходить в отставку со своего поста из-за того, что без согласия поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемония награждения после финала чемпионата мира среди женщин.

Руководитель отстранен от любой футбольной деятельности на национальном и международном уровне. Первоначальный период действия отстранения рассчитан на 90 дней, пока будет продолжаться дисциплинарное разбирательство.

Кроме того, Рубиалесу по решению ФИФА запрещено даже опосредованно контактировать с Эрмосо.