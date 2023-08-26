ФИФА отстранила президента Федерации футбола Испании за поцелуй футболистки

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 19:30 Комментарии 1
©El Diario

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес временно отстранен от должности дисциплинарным комитетом ФИФА.

Рубиалес ранее отказался уходить в отставку со своего поста из-за того, что без согласия поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемония награждения после финала чемпионата мира среди женщин.

Руководитель отстранен от любой футбольной деятельности на национальном и международном уровне. Первоначальный период действия отстранения рассчитан на 90 дней, пока будет продолжаться дисциплинарное разбирательство.

Кроме того, Рубиалесу по решению ФИФА запрещено даже опосредованно контактировать с Эрмосо.

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Метки:
ФИФА Испания
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