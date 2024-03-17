Фанаты испанского клуба пожелали смерти лидеру "Реала"

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 20:00
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Во время минувшего матча 29-го тура испанской Примеры болельщики "Осасуны" выкрикивали агрессивные речевки в адрес нападающего  "Реала" Винисиуса. 

В частности, фанаты памплонского клуба кричали бразильцу "Винисиус, умри!". По информации Marca капитан "Реала" Даниэль Карвахаль попросил судью матча Хуана Мартинеса Мунуэру отреагировать на этот эпизод, однако арбитр не принял никаких действий, а в послематчевом судейском отчете, в разделе, посвященном болельщикам, написал "Нормально".

Напомним, в конце первого тайма Винисиус получил желтую карточку. На четвертой минуте встречи бразильский вингер забил гол, а на 64-й минуте он оформил дубль.

Метки:
Реал Мадрид Футбол Испания

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