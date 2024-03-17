Во время минувшего матча 29-го тура испанской Примеры болельщики "Осасуны" выкрикивали агрессивные речевки в адрес нападающего "Реала" Винисиуса.

В частности, фанаты памплонского клуба кричали бразильцу "Винисиус, умри!". По информации Marca капитан "Реала" Даниэль Карвахаль попросил судью матча Хуана Мартинеса Мунуэру отреагировать на этот эпизод, однако арбитр не принял никаких действий, а в послематчевом судейском отчете, в разделе, посвященном болельщикам, написал "Нормально".

Напомним, в конце первого тайма Винисиус получил желтую карточку. На четвертой минуте встречи бразильский вингер забил гол, а на 64-й минуте он оформил дубль.