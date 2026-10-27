Дядя Ямаля не признал триумф Кейна и выдал громкое пророчество

Дядя вингера "Барселоны" Ламина Ямаля Абдул остался недоволен итогами голосования за "Золотой мяч" и заявил, что его племянник заслуживал награды больше Харри Кейна, сообщают Vesti.kz.

"Ламин был лучшим футболистом мира. Все это знают. Если вы любите футбол, то идёте смотреть на Ламина, а не на Гарри Кейна. Ламин выиграл чемпионат мира, Ла Лигу и Суперкубок. Он провёл невероятный сезон. Забивает такие голы, которые больше никто не забивает. У него есть всё. Ламину всего 19 лет. Он выиграет пять "Золотых мячей"!" - приводит слова Абдула The Touchline.