Левый защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди восстановился после серьезной травмы и готов вернуться на поле.

Французский футболист не играл более шести месяцев из-за повреждения бедра, которое потребовало операции. Как сообщает L'Equipe, 31-летний защитник завершил реабилитацию и может впервые в этом сезоне выйти на поле уже в ближайшее время.

Менди отправится с командой на матч Ла Лиги против "Сельты", который пройдет в ночь с субботы на воскресенье и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

Француз выступает за "Реал" с 2019 года. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до лета 2028 года.

В составе "сливочных" Менди дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании (трижды), обладателем Кубка (трижды), Суперкубка Испании и два раза выигрывал Суперкубок УЕФА.