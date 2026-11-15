Испания
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Дорогостоящий новичок "Реала" обошёл Мбаппе и удивил статистикой

Килиан Мбаппе. Фото: Depositphotos/Musiu0©

Ивуарийский вингер "Реала" Ян Диоманде является лучшим игроком мадридской команды по проценту реализации ударов в сезоне-2026/27, передают Vesti.kz.

По данным источника, показатель 20-летнего новичка "сливочных" составляет 21,1 процента (4 гола с 19 ударов во всех турнирах).

По этому параметру он опережает французского нападающего Килиана Мбаппе, у которого 20,5 процента реализации.

В топ-5 команды также входят Федерико Вальверде (20 процентов), Арда Гюлер и Джуд Беллингем (по 14,3 процента).

Диоманде перешёл в "Реал" из немецкого "РБ Лейпциг" летом 2026 года за 125 миллионов евро.

Ян Диоманде. Фото: Depositphotos/MassimoInsabato©

Напомним, что "Реал" с 30 очками занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая на три балла от лидирующей "Барселоны". Следующую игру в чемпионате "сливочные" проведут на своём поле с "Сельтой" 21 ноября.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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