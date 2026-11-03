Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку проявляет интерес к атакующему полузащитнику бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Швейцарии Йохану Манзамби, передают Vesti.kz.

Деку присмотрелся к полузащитнику "Астон Виллы"

По данным Sport, Манзамби действительно нравится представителям "Барселоны", а Деку намерен лично оценить его игру в предстоящей встрече команд в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Каталонцы смогут внимательно изучить возможности хавбека уже в ближайшем очном матче на "Камп Ноу", который станет частью четвёртого тура турнира.

Йохан Манзамби (справа) Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Астон Вилла" может запросить крупную сумму

Переговоры о возможном трансфере Манзамби могут оказаться непростыми для "Барселоны". Минувшим летом бирмингемцы приобрели полузащитника у немецкого "Фрайбурга" примерно за 60 миллионов евро, поэтому вряд ли согласятся отпустить его без существенной компенсации.

Матч между "Барселоной" и "Астон Виллой" состоится в ночь на 4 ноября. Начало встречи запланировано на 01:00 по времени Казахстана.