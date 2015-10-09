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Деку нашёл усиление для "Барселоны" за 60 миллионов в АПЛ

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Деку нашёл усиление для "Барселоны" за 60 миллионов в АПЛ Деку. Фото: ©ФК "Барселона"

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку проявляет интерес к атакующему полузащитнику бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Швейцарии Йохану Манзамби, передают Vesti.kz.

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Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку проявляет интерес к атакующему полузащитнику бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Швейцарии Йохану Манзамби, передают Vesti.kz.

Деку присмотрелся к полузащитнику "Астон Виллы"

По данным Sport, Манзамби действительно нравится представителям "Барселоны", а Деку намерен лично оценить его игру в предстоящей встрече команд в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Каталонцы смогут внимательно изучить возможности хавбека уже в ближайшем очном матче на "Камп Ноу", который станет частью четвёртого тура турнира.

Йохан Манзамби (справа) в составе Йохан Манзамби (справа) Фото: Depositphotos/[email protected]

"Астон Вилла" может запросить крупную сумму

Переговоры о возможном трансфере Манзамби могут оказаться непростыми для "Барселоны". Минувшим летом бирмингемцы приобрели полузащитника у немецкого "Фрайбурга" примерно за 60 миллионов евро, поэтому вряд ли согласятся отпустить его без существенной компенсации.

Матч между "Барселоной" и "Астон Виллой" состоится в ночь на 4 ноября. Начало встречи запланировано на 01:00 по времени Казахстана.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Эвертон 9 3 4 2 9-9 13
8 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
10 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
11 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
12 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
13 Ньюкасл Юнайтед 9 3 2 4 12-15 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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Лига чемпионов 2026/27   •   Испания, Барселона   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
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