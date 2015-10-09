Сборная Аргентины приняла решение по составу после ухода Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с футболистами, которые примут участие в ноябрьских товарищеских матчах против Уругвая и Коста-Рики, сообщают Vesti.kz.

В расширенный список из 28 игроков вошёл и новичок национальной команды - защитник лондонского "Челси" Аарон Ансельмино, который впервые получил вызов в сборную.

Полный состав аргентинской команды выглядит следующим образом:

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Челси"), Херонимо Рульи ("Манчестер Сити"), Хуан Муссо ("Атлетико"), Сантьяго Бельтран ("Ривер Плейт").

Защитники: Гонсало Монтиэль ("Ривер Плейт"), Агустин Джай ("Палмейрас"), Аарон Ансельмино ("Челси"), Мариано Тройло ("Парма"), Леонардо Балерди ("Рома"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Факундо Медина ("Байер"), Николас Тальяфико ("Лион"), Роман Вега ("Зенит").

Полузащитники: Эсекиэль Фернандес ("Байер"), Максимо Перроне ("Комо"), Эсекьель Паласиос ("Ипсвич Таун"), Валентин Барко ("Челси"), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Энцо Фернандес ("Манчестер Сити"), Николас Пас ("Комо"), Матиас Суле ("Рома"), Франко Мастантуоно ("Фиорентина"), Джулиано Симеоне ("Атлетико"), Джанлука Престианни ("Бенфика"), Тьяго Альмада ("Ривер Плейт").

Нападающие: Хосе Мануэль Лопес ("Палмейрас"), Сантьяго Кастро ("Рома"), Хулиан Альварес ("Атлетико").

These are our call-ups for the upcoming friendlies 💪🇦🇷 https://t.co/O4JmqlpLhY — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) November 3, 2026

Первым соперником аргентинцев станет Уругвай. Команды встретятся 13 ноября на стадионе "Бомбонера". Спустя четыре дня, 17 ноября, сборная Аргентины сыграет с Коста-Рикой в Кордове.

Сборная Аргентины начинает новый этап без своего главного символа - Лионеля Месси. Последним матчем восьмикратного обладателя "Золотого мяча" за национальную команду стала встреча с Бенином, в которой аргентинцы 7 октября победили со счётом 3:0. Сам форвард отметился голом и двумя ассистами.

Месси завершил карьеру в сборной в статусе её абсолютного рекордсмена по матчам (208), голам (126) и результативным передачам (70). Вместе с Аргентиной он выиграл чемпионат мира-2022, дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024) и стал обладателем "Финалиссимы"-2022.

На клубном уровне аргентинец выступал за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен", а с лета 2023 года защищает цвета "Интер Майами".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!